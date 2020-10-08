«Стоимость проезда для детей до 14 лет с 7 октября по 8 ноября составит всего 1 рубль. Приобрести билет по символической цене можно только в кассах «Аэроэкспресс» и у мобильных кассиров компании в присутствии ребенка», — говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться правом проезда со скидкой, необходимо предъявить документ, удостоверяющий возраст ребенка. Предложение действует на всех направлениях «Аэроэкспресс», а также в экспресс-автобусах компании, и не имеет ограничений по количеству приобретаемых билетов.

Для безопасности пассажиров в салонах трижды в день проводится уборка с применением дезинфицирующих средств. В двухэтажных поездах непрерывно осуществляется обеззараживание воздуха встроенными в систему приточной вентиляции антибактериальными очистителями. В одноэтажных аэроэкспрессах дезинфекция воздуха проводится каждую ночь.

Ежедневно поезда «Аэроэкспресс» выполняют в среднем 198 рейсов. В 2019 году поезда компании перевезли более 12 млн человек.