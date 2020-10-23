Краснодар ждет гостей из Англии

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Встреча «Краснодар» - «Челси» состоится 28 октября. Все билеты на игру были проданы еще 20 октября. А дальше, как в игре: «город засыпает, просыпается мафия».

Точнее, перекупщики. Некоторым болельщикам, кто очень хочет посмотреть матч Лиги Чемпионов с трибун, и ночь в очереди у кассы отстоять не в тягость, лишь бы приобрести желанный билет. Но не все успели. А потянуть суммы, которые ломят перекупщики, сможет далеко не каждый фанат. К тому же, у ФК «Краснодар» есть принципиальная позиция на этот счет. Билет можно купить только на официальном сайте или в кассе клуба. Билеты, купленные каким-то иным способом, аннулируют при входе. А самого перекупщика ждут санкции.

Это не новость и не только что введенное правило. Но такой вот бизнес на любителях футбола, почему-то, не уходит в небытие. Серьезно, не в первый же раз. И, наверняка, не в последний.