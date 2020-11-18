Чернов отметил, что в горах Сочи установились отрицательные температуры, что позволило запустить 26 снегогенераторов.

"Это обеспечит дополнительное оснежение склонов, тем более по данным противолавинной службы "Роза Хутор" в текущем режиме минимальные температуры продержатся до 21 ноября. А с 22 ноября ожидается понижение до минус 4-5 градусов", — рассказал он.

Замгендиректора подчеркнул, что система искусственного оснежения трасс на курорте "Роза Хутор" считается крупнейшей в Европе.

"Она включает в себя два искусственных озера, 404 снегогенератора, в том числе 382 стационарных и 22 мобильных пушки. Система позволяет оснежить более 100 гектар площади и обеспечивает продолжительность сезона катания до 140 дней в году. Напомню, что она начинает свою работу при температуре -1,5 градусов", — рассказал Чернов.

По его словам, искусственный снег имеет более плотную, чем натуральный текстуру, благодаря которой не тает и позволяет сохранять горные склоны в отличном состоянии/