Совет директоров «Локомотива» оценит результаты первой части сезона в конце декабря
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал «РБ-Спорт» о том, когда состоится ближайшее заседание руководящего органа клуба.
По нашим данным, если в ближайшее время «Локомотив» не выправит ситуацию в турнирной таблице РПЛ и по итогам группового этапа Лиги чемпионов не выйдет в плей-офф еврокубков, на заседании совета директоров может быть поднят вопрос о кадровых перестановках в руководстве клуба.
— Пока ничего не было, так что сложно сказать. Скорее всего, заседание состоится ближе к концу декабря, — сказал Мещеряков.
— Что планируется к обсуждению?
— Как обычно. Скорее всего, результаты первой части сезона.
— И бюджет на следующий год?
— Да, конечно.
На данный момент «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 14 матчах. В группе A Лиги чемпионов железнодорожники набрали два очка в трех встречах и располагаются на третьей строчке.
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