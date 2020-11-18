Совет директоров «Локомотива» оценит результаты первой части сезона в конце декабря

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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал «РБ-Спорт» о том, когда состоится ближайшее заседание руководящего органа клуба.

По нашим данным, если в ближайшее время «Локомотив» не выправит ситуацию в турнирной таблице РПЛ и по итогам группового этапа Лиги чемпионов не выйдет в плей-офф еврокубков, на заседании совета директоров может быть поднят вопрос о кадровых перестановках в руководстве клуба.

— Пока ничего не было, так что сложно сказать. Скорее всего, заседание состоится ближе к концу декабря, — сказал Мещеряков.

— Что планируется к обсуждению?

— Как обычно. Скорее всего, результаты первой части сезона.

— И бюджет на следующий год?

— Да, конечно.

На данный момент «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 14 матчах. В группе A Лиги чемпионов железнодорожники набрали два очка в трех встречах и располагаются на третьей строчке.