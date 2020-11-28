Интервью Марко Трабукки: Артем Дзюба не потянет топ-клубы Европы

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Известный агент Марко Трабукки высказался о трансферной кампании клубов РПЛ, а также о новостях русского футбола. «РБ-Спорт» публикует самые интересные цитаты из большого интервью Марко Трабукки, которое вскоре выйдет на YouTube-канале «Футбольный Биги».

О поражении сборной России в Сербии

— Это грустно, конечно. Но у Сербии есть футболисты, которые играют в хороших европейских чемпионатах, в том числе в Италии. У России один футболист — Миранчук — сыграл полчаса с начала чемпионата Италии. Плюс Черышев, который давно выступает в Испании, но, наверное, он не топ-футболист. Сегодняшнее поколение сборной России достаточно слабое.

Удивляет, что все болельщики и СМИ ожидают чего-то сверхъестественного. ЧМ-2018? Что команда показала? Это самообман, смотрите на ситуацию без ваших эмоций. Россия обыграла Египет, Саудовскую Аравию, о которой ничего комментировать не будем — это середнячок ФНЛ. Крупно проиграла средней сборной Уругвая и сыграла два хороших оборонительных матча вничью — с Испанией и Хорватией. Где победы над Бразилией, Аргентиной и Германией? Команда играла достойно, обстоятельства позволили оказаться в четвертьфинале, чему все, в том числе и в Италии, безумно рады.

Сейчас у России слабое поколение, в котором есть несколько исключений — Миранчуки, Головин. Кузяев? Никакие «Наполи» и «Бавария» его и близко не хотели. Большая ошибка Черчесова, который сейчас не позвал Дзюбу на матчи — думаю, с ним шансов на вторую корзину при жеребьевке ЧМ-2018 было бы больше.

Не думаю, что другой тренер добился бы иных результатов. Беда, что в сборной должен играть такой нестабильный вратарь, как Гилерме. В центре поля должен играть такой прекрасный парень, как Оздоев, но не самый талантливый футболист Европы, что Черчесов должен вызвать моего ровесника Жиркова. Нет игроков, и это грустно.

О «Зените» в чемпионате России

— Думал, что команда легко, с отрывом, выиграет чемпионат — как в прошлом году. Но в этом году получаю удовольствие от РПЛ — есть удивительный ЦСКА с молодыми футболистами, есть «Спартак». Но разочарование — «Локо» и «Краснодар». Что касается выступления в еврокубках, то это отражение уровня лиги. Поколение россиян слабее того, что было 10 лет назад, клубы могут тратить намного меньше денег, чем 10 лет назад. И третья причина — в России стали намного меньше тратить на зарплаты футболистов, чем в Европе.

Россия — страна, где многие футболисты на юношеском уровне играют, потому что у них знакомые, родители. Тренеры больше думают о результате, чем о воспитании футболистов. В России многое организовано на уровне знакомств: подарки и остальное. Почему от футбола мы требуем чистоты и прозрачности, когда в других сферах этого нет? Коррупция. Поколение наших детей будет лучше нашего.

О тренере в «Зените» и слухах о Почеттино

— Надеюсь, что Почеттино не сделает такой ошибки. Он тренер мирового класса, он еще молод. Он должен тренировать в АПЛ, в худшем случае — в топ-клубе Испании и Италии.

— Называлась цифра зарплаты в России — 6,5 млн евро.

— Это не деньги для Европы. У вас неправильная информация о предложении в 6,5 млн евро. Если ты хочешь разговаривать с Почеттино, с предложением меньше, чем 10 миллионов евро, даже не будешь ему звонить. Почеттино может заработать в Европе 10 млн чистыми, зачем ему 6,5 здесь?

О Дзюбе и вариантах в Европе

— Артем может потянуть средние команды АПЛ, Италии, Германии. Но не топ-клуб.