Виталий Мутко – о допинге у Шубенкова: Не верю в это, он десятилетие был лицом России

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Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко высказал мнение о новости, что российский легкоатлет Сергей Шубенков применял допинг.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в пробе чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами обнаружен запрещенный препарат фуросемид.

Позднее сам Шубенков опроверг информацию, заявив, что это «наглая клевета, выдуманная безымянным «источником».

«Я в это не верю. Все может быть, конечно. Но он был лицом страны целое десятилетие. Это человек, который десятилетие представляет российский спорт. Он в мировом топе, всегда на самом большом контроле. У нас он, Маша Ласицкене и Анжелика Сидорова – выдающиеся спортсмены. Они имеют свои команды, сами всегда проходят контроль.

Вообще в чем смысл проверять сейчас? Сейчас ведь не сезон. Нет соревнований, все отдыхают. Шубенков десятилетие отвечал за себя и свою команду. Он мировой лидер. Я помню его с 2011-2012 годов. Он безупречный атлет с точки зрения организации. Так что Сереге желаю удачи, чтобы у него все было хорошо. Это топовый российский спортсмен», — заявил Мутко.

Вероятное нарушение Шубенкова произошло почти за месяц до заседания совета World Athletics, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба ВФЛА и российских легкоатлетов, у которых сейчас нет возможности выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Формально скандал с бегуном не должен никак повлиять на восстановление статуса ВФЛА, но он может привести к серьезным имиджевым потерям.