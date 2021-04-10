На игру «Локомотив» — «Спартак», возможно, прилетит Ральф Рангник

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На центральный матч 25 тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак», возможно, прилетит немецкий тренер Ральф Рангник.

Пока неясно, кто пригласил тренера в Россию и непонятна цель поездки.

Последним местом работы главным тренером для немца является «РБ Лейпциг», который он покинул в июне 2019 года.

В прошлом году в российских СМИ появлялась информация о том, что интерес к Рангнику осенью прошлого года проявлял ЦСКА .

Игра «Локомотив» — «Спартак» начнется в 19:00 мск. Команды рассудит арбитр Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

После 24-х туров «Спартак» находится на 2-м месте в таблице. Красно-белые опережают идущий третьим «Локомотив» на четыре очка.

Источник: «РБ Спорт»