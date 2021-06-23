РФС следит за тренерским рынком — у сборной России может появиться новый тренер

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По информации «РБ Спорт», РФС намерен сделать серьезные выводы после выступления сборной России на Евро-2020. В скором времени состоится исполком, где, нет сомнений, оценка выступлению на Евро будет неудовлетворительной.

Далее начнется поиск кандидатов, в том числе из тех, кто работал на этом турнире. И от успеха переговоров можно будет говорить о смене тренера.

21 июня сборная России в матче заключительного тура группового этапа разгромно уступила Дании (1:4).

По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям сборная Дании заняли второе место, Финляндии – третье, а России – последнее, четвертое место.