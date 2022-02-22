 Эксперт высказался о возможном переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга

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Финальный матч Лиги чемпионов могут перенести из Санкт-Петербурга в Лондон, пишут британские СМИ. Эту информацию в интервью прокомментировал спортивный журналист, ведущий программы "Дубль Вэ" Анатолий Горсков.

и The Daily Star опубликовали информацию о том, что Россия может лишиться права проведения финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22. Такие данные появились на фоне признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР. Сообщается, что альтернативным местом проведения финала Лиги чемпионов может стать лондонский стадион "Уэмбли". Матч на петербургской "Газпром-Арене" запланирован на 28 мая этого года. Британские издания The Mirror опубликовали информацию о том, что Россия может лишиться права проведения финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22. Такие данные появились на фоне признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР. Сообщается, что альтернативным местом проведения финала Лиги чемпионов может стать лондонский стадион "Уэмбли". Матч на петербургской "Газпром-Арене" запланирован на 28 мая этого года.

В интервью радио Sputnik спортивный журналист, ведущий программы "Дубль Вэ" Анатолий Горсков выразил мнение, что перенос финала Лиги чемпионов из России возможен, однако УЕФА будет оттягивать принятие решения и смотреть за развитием ситуации.

"Я уже давно всех призываю забыть фразу, что спорт вне политики. Каждый год, каждый месяц спорта и политики нам говорит о том, что они идут неразрывно, и если происходят какие-то политические проблемы между какими-то странами, сразу страдает от этого спорт. С большой долей вероятности, если действительно будет конфликт между Россией и Украиной в острой фазе, УЕФА примет решение о переносе полуфинала ЛЧ в другую страну. Под давлением той же настроенной против нас (России – ред.) европейской прессы, я думаю, они могут пойти на поводу и перенести финал. Сейчас УЕФА будет тянуть, будет оттягивать решение и смотреть за развитием ситуации, потому что нельзя забывать, что есть определенные имиджевые потери, есть потери спонсорские. Огромное количество наших крупных фирм готовы были выступать спонсором финала Лиги чемпионов", – считает он.