Очередной российский хоккеист отправляется покорять НХЛ

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Андрей Кузьменко будет выступать за «Ванкувер».

Целый ряд российских хоккеистов в это межсезонье подписали контракты с клубами Национальной Хоккейной Лиги. Среди них выделяется Андрей Кузьменко, который покинул питерский «СКА» и продолжит карьеру в «Ванкувере». Совсем скоро нападающий примет участие в предсезонных играх своей команды. Сделать на них прогноз можно в букмекерской компании Мелбет.

Андрей Кузьменко является воспитанником московской школы хоккея, дебютировав на взрослом уровне в столичном «ЦСКА». В 2018 году перспективный нападающий перебрался в Санкт-Петербург, подписав контракт со «СКА».

За 4 сезона в Континентальной Хоккейной Лиге в составе питерского «СКА» Кузьменко продемонстрировал приличную результативность и высокий уровень мастерства. В сезоне 2021/2022 Андрей набрал 53 очка результативности в 45-ти матчах.

Прогресс Кузьменко не остался незамеченным со стороны клубов Национальной Хоккейной Лиги. Сразу 5 клубов из Северной Америки были заинтересованы в услугах россиянина, но настойчивее всех оказался «Ванкувер». За подписание контракта нападающий получит 95 тысяч долларов, еще 950 тысяч будут выплачены в качестве заработной платы. Также предусмотрен бонус за успешные выступления, который может достигнуть 1 миллиона долларов.