За несколько последних лет в Краснодарском крае сформировано 32 особо охраняемые территории

/Спорт и туризм/

«Работа в этом направлении продолжается, например, сейчас формируются границы и расширяются лесопарковые пояса в нескольких районах, - рассказал депутат Госдумы Иван Демченко на встрече с избирателями в рамках региональной недели.

Как сообщил депутат, сохранение уникальных природных комплексов Краснодарского края и других регионов было бы невозможным без создания и постоянного совершенствования законодательной базы. В утверждении нуждался порядок пребывания здесь туристов, перечень разрешенных капитальных и некапитальных объектов, порядок восстановительных мероприятий.

«С ростом популярности нового направления отдыха – экотуризма – все больше россиян предпочитают отдыхать не только на многолюдных пляжах, но и слушая звенящую тишину гор, умиротворенно прогуливаясь по заповедным лесам, вдоль берегов рек и лиманов.

На контрасте с городской суетой такое времяпрепровождение помогает действительно отдохнуть и зарядиться энергий, привести в порядок мысли и почувствовать себя частью окружающего живого мира.

«С развитием экотуризма необходимо создание условий для надежной защиты природных комплексов и минимизации влияния на них человека. Именно для этого Государственной Думой был принят федеральный Закон о развитии туризма на особо охраняемых территориях, - продолжил Иван Демченко.

Например, здесь запрещено проводить сплошные рубки и строить жилые дома, введено понятие "рекреационная емкость", позволяющее оценить максимально возможную нагрузку без причинения ущерба природе.

Именно Краснодарский край сегодня может служить примером разумного баланса между двумя задачами – сохранением природного наследия и развитием туризма. Расширяя границы особо охраняемых природных территорий и создавая новые заповедные места, власти региона в то же время активно привлекают сюда отдыхающих.

- Многие из них с удивлением узнают, что Кубань — это не только пляжи Анапы и Сочи, но и уникальная удивительная природа, которую мы обязательно сохраним первозданной для будущих поколений, - отметил депутат Госдумы, завершая встречу.