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В Анапе пройдет новогодний турнир по дзюдо на приз Деда Мороза
24 декабря детско-юношеская спортивная школа № 4 проведёт ежегодный новогодний турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. Победители получат призы от Деда Мороза. В турнире примут участие обучающиеся спортивных школ МО г-к Анапа.
В рамках турнира спортивно-общественная организация по самбо и дзюдо г-к Анапа проведет награждение лучших спортсменов 2016 года.
Мероприятие состоится: 24 декабря в 10:00 в СК «Победа» (с.Сукко, ул.Утришская, 50).
Источник: anapa.info
Категория: Новости / Спорт и туризм