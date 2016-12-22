В Анапе пройдет новогодний турнир по дзюдо на приз Деда Мороза

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24 декабря детско-юношеская спортивная школа № 4 проведёт ежегодный новогодний турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. Победители получат призы от Деда Мороза. В турнире примут участие обучающиеся спортивных школ МО г-к Анапа.

В рамках турнира спортивно-общественная организация по самбо и дзюдо г-к Анапа проведет награждение лучших спортсменов 2016 года.

Мероприятие состоится: 24 декабря в 10:00 в СК «Победа» (с.Сукко, ул.Утришская, 50).

Источник: anapa.info