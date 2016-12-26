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/Спорт и туризм/

Кубанская пара выступит на чемпионате Европы по фигурному катанию

Кубанские спортсмены Александр Энберт и Наталья Забияко в декабре заняли третье место в чемпионате России по фигурному катанию, который прошел в Челябинске.

Первое место завоевали Федор Климов и Ксения Столбова, второе — Владимир Морозов и Евгения Тарасова.

По итогам турнира пара попала в состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдет в конце января в Чехии. В него вошли призеры национального чемпионата. 

Источник: Пресс-служба Министерества спорта Кубани

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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