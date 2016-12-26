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Кубанская пара выступит на чемпионате Европы по фигурному катанию
Кубанские спортсмены Александр Энберт и Наталья Забияко в декабре заняли третье место в чемпионате России по фигурному катанию, который прошел в Челябинске.
Первое место завоевали Федор Климов и Ксения Столбова, второе — Владимир Морозов и Евгения Тарасова.
По итогам турнира пара попала в состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдет в конце января в Чехии. В него вошли призеры национального чемпионата.
Источник: Пресс-служба Министерества спорта Кубани
Категория: Новости / Спорт и туризм