Кубанская пара выступит на чемпионате Европы по фигурному катанию

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Кубанские спортсмены Александр Энберт и Наталья Забияко в декабре заняли третье место в чемпионате России по фигурному катанию, который прошел в Челябинске.

Первое место завоевали Федор Климов и Ксения Столбова, второе — Владимир Морозов и Евгения Тарасова.

По итогам турнира пара попала в состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдет в конце января в Чехии. В него вошли призеры национального чемпионата.

Источник: Пресс-служба Министерества спорта Кубани