Уганда лишилась своей футбольной команды из-за пьяного кораблекрушения

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В воскресение, 25 декабря, переполненное судно перевернулось и утонуло в озере Альберт по пути на рождественский футбольный матч.

Согласно информации, переполненная лодка перевозила около 45 человек. Как только большая часть пассажиров переместилась на одну сторону судна, оно накренилось. В результате инцидента спаслись только 15 человек. Капитан лодки остался на месте и помогал спасть остальных выживших.

Судно перевозило футбольную команду Уганды и ее болельщиков. По данным полиции, большая часть из них во время пересечения озера находилась в состоянии алкогольного опьянения. Они распевали песни и дудели в свистки.

Как ранее сообщал “Российский Диалог”, возле Антальи в 26 километрах от берега Коньяалты утонул корабль с десятками туристов. Спасателям удалось вытащить из воды 73 человека и оказать им всю необходимую помощь.

Напомним, в водах Керченского пролива во время буксировки затонул плавучий подъемный кран вместе с двумя рабочими.