Курс валют
60.91
63.73
/Спорт и туризм/

Уганда лишилась своей футбольной команды из-за пьяного кораблекрушения

В воскресение, 25 декабря, переполненное судно перевернулось и утонуло в озере Альберт по пути на рождественский футбольный матч.

Согласно информации, переполненная лодка перевозила около 45 человек. Как только большая часть пассажиров переместилась на одну сторону судна, оно накренилось. В результате инцидента спаслись только 15 человек. Капитан лодки остался на месте и помогал спасть остальных выживших.

Судно перевозило футбольную команду Уганды и ее болельщиков. По данным полиции, большая часть из них во время пересечения озера находилась в состоянии алкогольного опьянения. Они распевали песни и дудели в свистки.

Как ранее сообщал “Российский Диалог”, возле Антальи в 26 километрах от берега Коньяалты утонул корабль с десятками туристов. Спасателям удалось вытащить из воды 73 человека и оказать им всю необходимую помощь.

Напомним, в водах Керченского пролива во время буксировки затонул плавучий подъемный кран вместе с двумя рабочими.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Просмотров: 64 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

Минералка без газа и омлет спасут утро первого января – советы врача-нарколога

Из Черного моря продолжают вылавливать части тел погибших в авиакатастрофе: на суше более 200 фрагментов

В Москве в своей машине найден мертвым генерал ФСБ и член управления "Роснефти" Олег Еровинкин

В Сочи перекрыли входы на пляжи, куда может вынести обломки Ту-154

На участке трассы Краснодар — Новороссийск перекроют движение из-за ремонта