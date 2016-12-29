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ХК «Сочи» дома проиграл московскому «Спартаку»
Хоккейный клуб «Сочи» 28 декабря на домашнем льду уступил «Спартаку» из Москвы.
Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в ледовом дворце «Большой».
Гости открыли счет на 23-й минуте. И в ближайшие десять минут забили еще три шайбы. Сочинцам удалось отправить в ворота соперника единственную шайбу на 39-й минуте: отличился Иван Захарчук. Итог игры — 1:4.
По итогам встречи «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблицы Западной конференции чемпионата КХЛ.
Источник: kuban24.tv
Категория: Новости / Спорт и туризм