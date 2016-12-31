Волонтерскую программу ЧМ-2018 назвали самой масштабной в истории ФИФА

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Волонтерская программа, подготовленная к чемпионату мира по футболу 2018 года в России, стала самой масштабной в истории Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин.

В пятницу заканчивается прием заявок от желающих стать волонтерами. Программа была запущена 1 июня в Москве при участии президента России Владимира Путина, президента ФИФА Джанни Инфантино и чемпиона мира 2010 года в составе сборной Испании Карлеса Пуйоля.

"Мы очень довольны итогами программы. Всего мы получили более 170 тысяч заявок. Это самая масштабная кампания по привлечению волонтеров в истории ФИФА", - отметил Сорокин.

Набор осуществлялся через 15 волонтерских центров, созданных на базе высших учебных заведений в городах- организаторах ЧМ-2018. Матчи турнира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Источник: tass.ru