Молодежная сборная РФ по хоккею обыграла Данию и вышла в полуфинал ЧМ

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Хоккеисты молодежной сборной России 2 января разгромили сборную Дании в четвертьфинальном матче и вышли в полуфинал ЧМ.

Дублем в российской команде отметился Кирилл Капризов. Также по шайбе забросили Александр Полунин и Павел Карнаухов. Соперники не смогли забить гол. В итоге матч завершился со счетом 4:0.

Соперником российской команды в полуфинале стала команда США, которая одолела в четвертьфинале Швейцарию.

Источник: rsport.ru