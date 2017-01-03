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Молодежная сборная РФ по хоккею обыграла Данию и вышла в полуфинал ЧМ
Хоккеисты молодежной сборной России 2 января разгромили сборную Дании в четвертьфинальном матче и вышли в полуфинал ЧМ.
Дублем в российской команде отметился Кирилл Капризов. Также по шайбе забросили Александр Полунин и Павел Карнаухов. Соперники не смогли забить гол. В итоге матч завершился со счетом 4:0.
Соперником российской команды в полуфинале стала команда США, которая одолела в четвертьфинале Швейцарию.
Источник: rsport.ru
Категория: Новости / Спорт и туризм