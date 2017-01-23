ФК «Краснодар» обыграл китайский «Хэнань Джианье»

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ФК «Краснодар» 22 января в первом контрольном матче зимних сборов выиграл у китайского «Хэнань Джианье».

В начале игры краснодарцы установили контроль над мячом. Однако первый опасный момент у ворот соперников возник только на 12-й минуте. Голевые моменты создавали Ари, Федор Смолов и Торнике Окриашвили, но не смогли их реализовать. На перерыв команды ушли не открыв счет.

Во втором тайме в составе «Краснодара» на поле вышла молодежь, а также трое опытных футболистов — Налдо, Владимир Быстров и Франсишку Вандерсон. «Черно-зеленые» продолжали атаковать. В итоге правый защитник Василий Черов ударил под перекладину с острого угла и забил гол.

Игра завершилась с минимальным счетом в пользу «Краснодара», сообщает пресс-служба клуба.

Источник: kuban24.tv