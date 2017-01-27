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Кубанские спортсмены выступят на Гран-при «Иван Ярыгин»

Международный турнир по вольной и женской борьбе стартует сегодня в Красноярске.

Соревнования, посвященные памяти легендарного советского и российского борца, двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина, собрали, по традиции, сильнейших спортсменов из разных стран.

Краснодарский край командировал на турнир пять борцов. Среди них Тимур Бижоев, Екатерина Полещук, Ксения Незговорова, Дарья Лексина и Кристина Еремина, сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

Награждение победителей соревнований состоится в воскресенье, 29 января.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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