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/Спорт и туризм/

В Краснодаре пройдет финал первенства РФ по баскетболу

В Краснодаре с 9 по 17 февраля пройдет финальный этап первенства России.

В нем примут участие игроки 2000 года рождения. «Локо-2000», представляющий сборную Краснодарского края, сыграет в группе с командами Тульской (9 февраля), Самарской (10 февраля) и Челябинской (12 февраля) областей, а затем пройдет в 1/8 финала.

«Локо-2000» является чемпионом России сезона 2014/15, в 2016 году дошел до четвертьфинала.

Соревнования пройдут на основной и малой аренах «Баскет-Холла», сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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