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В итальянской коммуне Фоллоника, что располагается в регионе Тоскана, завершился континентальный Кубок по дзюдо. За награды турнира боролись более 200 юношей и девушек в возрасте до 18 лет из 27 стран Старого Света.

В состав национальной сборной на эти соревнования вошли четыре представителя Краснодарского края – это туапсинцы Максим Волков, Абрек и Казбек Нагучевы, а также новороссиец Валерий Ендовицкий.

По итогам поединков все четверо завоевали награды. На счету Ендовицкого и братьев Нагучевых «золото», у Волкова – «бронза».

Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет

в/к 55 кг

1 место – Абрек Нагучев (Туапсе)

3 место – Максим Волков (Туапсе)

в/к 60 кг

1 место – Казбек Нагучев (Туапсе)

в/к 90 кг

1 место – Валерий Ендовицкий (Новороссийск)