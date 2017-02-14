В первый день соревнований Новороссийск завоевал 9 медалей различного достоинства
На базе спортивного комплекса «Академия Спорта» с 6 по 7 февраля 2017 г. прошли Краевые соревнования по САМБО, среди юношей и девушек 2000-2002 годов рождения. Более 150 спортсменов из 8-ми муниципальных образований Краснодарского края вступили в борьбу за медали: Новороссийска, Анапы, Геленджика, Крымска, Краснодара, Усть-Лабинска, ст. Каневской, ст. Новотитвровской, ст. Калининской.
В первый день соревнований г. Новороссийск завоевал 9 медалей различного достоинства:
Шершевило Павел – 1 место в\к 42 кг. ( СШ «Водник»)
Дорошенко Владимир – 3 место в\к 42 кг. ( СШ «Водник»)
Худоян Эдик – 3 место в\к 46 кг. ( СШ «Водник»)
Худоян Алик- 1 место в\к 50 кг. ( СШ «Водник»)
Грецкий Бажен – 2 место в\к 50 кг. ( СШ «Водник»)
Шапкин Иван- 3 место в\к 50 кг. ( СШ «Водник»)
Лопатин Леонид – 3 место в\к 50кг. ( СШ «Водник»)
Сиротин Даниил- 3 место в\к 55кг. ( СШ «Водник»)
Пелипенко Ростислав в\к 55кг. ( СШ «Водник»)
Во второй день соревнований команда г. Новороссийска 15 медалей :
Травчук Андрей – 2 место в\к 66кг. ( СШ «Водник»)
Журавский Ярослав- 3 место в\к 66кг. ( СШ «Водник»)
Слепенков Евгений – 3 место в\к 66кг. ( СШ «Факел»)
Васильев Игорь- 3 место в\к 72кг. ( СШ «Факел»)
Гаврилов Семён- 1 место в\к 78кг. ( СШ «Водник»)
Белитский Игорь- 2 место в\к 78кг. ( СШ «Водник»)
Карабут Михаил- 3 место в\к 78кг. ( СШ «Водник»)
Хамитов Андрей- 3 место в\к +84кг. ( СШ «Виктория»)
Волостнов Игорь- 3 место в\к +84кг. ( СШ «Водник»)
Белобаба Ольга- 1 место в\к 60кг. ( СШ «Виктория»)
Михайлова Диана – 2 место в\к 60кг. ( СШ «Водник»)
Лукашова Алёна- 3 место в\к 60кг. ( СШ «Виктория»)
Казаченко Вероника- 3 мест в\к 60кг. ( СШ «Виктория»)
Усачева Александра – 2 место в\к 70кг. ( СШ «Виктория»)
Аниашвили Лалита- 1 место в\к +70кг. ( СШ «Факел»)
Источник: Управление по физической культуре и спорту
Категория: Новости / Спорт и туризм