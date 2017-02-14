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В первый день соревнований Новороссийск завоевал 9 медалей различного достоинства

На базе спортивного комплекса «Академия Спорта» с 6 по 7 февраля 2017 г. прошли Краевые соревнования по САМБО, среди юношей и девушек 2000-2002 годов рождения. Более 150 спортсменов из 8-ми муниципальных образований Краснодарского края вступили в борьбу за медали: Новороссийска, Анапы, Геленджика, Крымска, Краснодара, Усть-Лабинска, ст. Каневской, ст. Новотитвровской, ст. Калининской.

В первый день соревнований  г. Новороссийск завоевал  9 медалей различного достоинства:

Шершевило Павел  – 1 место  в\к 42 кг.            ( СШ «Водник»)

Дорошенко Владимир – 3 место  в\к 42 кг.      ( СШ «Водник»)

Худоян Эдик – 3 место   в\к 46 кг.                        ( СШ «Водник»)

Худоян Алик- 1 место в\к 50 кг.                ( СШ «Водник»)

Грецкий Бажен – 2 место  в\к 50 кг.       ( СШ «Водник»)

Шапкин Иван- 3 место в\к 50 кг.           ( СШ «Водник»)

Лопатин Леонид – 3 место в\к 50кг.         ( СШ «Водник»)

Сиротин Даниил- 3 место  в\к 55кг.         ( СШ «Водник»)

Пелипенко Ростислав         в\к 55кг.         ( СШ «Водник»)

Во второй день соревнований  команда г. Новороссийска  15 медалей :

Травчук Андрей – 2 место       в\к 66кг.                ( СШ «Водник»)

Журавский Ярослав- 3 место  в\к 66кг.                ( СШ «Водник»)

Слепенков Евгений – 3 место в\к 66кг.               ( СШ «Факел»)

Васильев Игорь- 3 место         в\к 72кг.                ( СШ «Факел»)

Гаврилов Семён- 1 место        в\к 78кг.                ( СШ «Водник»)

Белитский Игорь- 2 место       в\к 78кг.                ( СШ «Водник»)

Карабут Михаил- 3 место        в\к 78кг.                ( СШ «Водник»)

Хамитов Андрей- 3 место        в\к +84кг.                         ( СШ «Виктория»)

Волостнов Игорь- 3 место        в\к +84кг.                        ( СШ «Водник»)

Белобаба Ольга- 1 место          в\к 60кг.                ( СШ «Виктория»)

Михайлова Диана – 2 место   в\к 60кг.                 ( СШ «Водник»)

Лукашова Алёна- 3 место       в\к 60кг.                 ( СШ «Виктория»)

Казаченко Вероника- 3 мест  в\к 60кг.                 ( СШ «Виктория»)

Усачева Александра – 2 место  в\к 70кг.                          ( СШ «Виктория»)

Аниашвили Лалита- 1 место в\к +70кг.               ( СШ «Факел»)

Источник: Управление по физической культуре и спорту

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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В первый день соревнований Новороссийск завоевал 9 медалей различного достоинства