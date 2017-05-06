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«Кубань» в гостях победила «Балтику»

«Кубань» 6 мая одержала победу над калининградской «Балтикой» в выездном матче 54-го тура первенства Футбольной национальной лиги.

Результат поединка 0:1. 

Победный гол забил форвард "Кубани" Спартак Гогниев на 60-й минуте.

После этого матча краснодарская команда занимает 10-е место в первенстве ФНЛ, «Балтика» находится на предпоследней строчке.
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В следующем туре «Кубань» 10 мая на своем поле сыграет с петербургским «Зенитом-2», начало в 19:00.

Источник: Юга.ру

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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