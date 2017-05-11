Бегом против ВИЧ

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С 15 по 21 мая 2017 года в Новороссийске пройдёт Фестиваль летнего спортивного сезона, приуроченного к празднованию Дня физкультурника.

По информации начальника управления по физической культуре и спорту Сергея Костенко, в рамках спортивного фестиваля запланированы 3 основных городских мероприятия: турнир по мини-футболу среди юношей 2004-2005 г.р., который пройдёт в 3 этапа; массовый спортивный забег в рамках III Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», который запланирован на 10 часов утра 20 мая 2017 года на набережной Адмирала Серебрякова и сдача норм ГТО.

После мероприятия участники забега и все желающие смогут анонимно пройти обследование на СПИД экспресс-методом здесь же на набережной около памятника отцам-основателям.

На территориях парков города, скверов, в учебных заведениях, на стадионах и детских площадках будут также организованы физкультурно-оздоровительные мероприятия с привлечением различных слоев населения к сдаче норм ГТО. А к спортивному забегу «СТОП ВИЧ/СПИД» будут привлечены медики из МБУЗ "Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями №4". Все желающие смогут анонимно проконсультироваться у врача-нарколога и пройти бесплатное анонимное обследование экспресс-методом на СПИД.

Кроме этого, С. Костенко рассказал, что Новороссийск получил очередные 170 «Золотых значков ГТО» и удостоверений к ним, по итогам сдачи норм ГТО учащимися образовательных учреждений в 2016 году. Город планирует вручить их ребятам в школах на последнем звонке.

Источник: Пресс-служба администрации Новороссийска