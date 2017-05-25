В Грузии прошёл чемпионат Европы по ушу

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Краснодарский край в составе национальной сборной представляли Павел Макаров, Злата Хорохордина, Юратэ Сарварова и София Баева.

Победителей и призёров выявляли в таких видах программы, как «формальные комплексы с оружием и без оружия» (одиночные комплексы таолу, постановочные поединки дуйлянь и групповые выступления), поединки «винчун», а также поединки «цинда» (лёгкий контакт) и «туйшоу» (толкающие руки).

По итогам соревнований в активе представителей Кубани 6 наград (4 «золота» и 2 «серебра»).

Павел Макаров стал первым в виде программы «традиционная палка» среди мужчин. Юратэ Сарварова завоевала две золотые медали в видах программы «имитационные стили» и «традиционное длинное оружие» среди девочек до 12 лет. На счету Софии Баевой «золото» в дисциплине «чхацюань» среди девочек до 12 лет. В активе Златы Хорохординой две серебряные награды в видах «фаньцзицюань» и «парное оружие» среди девушек 12-14 лет.

Стоит отметить, что награды кубанцев, в том числе, помогли сборной России занять первое место в общекомандном зачёте.

Источник: Министерство спорта Краснодарского края