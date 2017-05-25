Новороссийский "Пегас" помог сборной края завоевать серебро

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В КСК «Конаковские конюшни», Тверская область, прошло Первенство России по конкуру среди детей, юношей и юниоров. В составе юношеской сборной команды Краснодарского края город Новороссийск представляла спортсменка МБУ «Спортивная школа «Пегас» Уйбусар Вероника.

В командном первенстве среди юношей победила команда Свердловской области (Тагиров Глеб на Кьянти, Егор Щибрик на Людвиг Либерти и Хайруллина Ксения на Флиппербое), на 2 месте, уступив 4 секунды – команда Краснодарского края (Скоромнова Александра на Ювелире, Будяк Вячеслав на Перезвоне, Уйбусар Вероника на Богине), на 3 месте – команда из Санкт-Петербурга (Макарова Елизавета на Парадоксе, Громзина Елизавета-Мария на Орландо Кей, Громзина Анна на Ковбое).