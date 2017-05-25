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/Спорт и туризм/

В Геленджике пройдут международные соревнования по флайборду

С 26 по 28 мая на гидробазе в Геленджике пройдет международный фестиваль по флайбордингу, на котором планируют установить рекорд России.

В соревнованиях примут участие мировые звезды флайборда, в числе которых трехкратный чемпион мира Суксан Тонгтай, а также опытные российские инструкторы.

Основные события запланированы на 27 мая — выступление семилетнего флайбордиста, показательный полет на реактивном ранце, выступление звезды мирового флайборда из Кореи Dongwong, а также презентация первого в России подводного гидроцикла.

В рамках мероприятия спортсмены планируют поставить рекорд России. Над Геленджикской бухтой пройдет одновременный взлет 30 флайбордистов, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Флайборд — экстремальный вид спорта. На специальной доске, выталкиваемой с помощью гидроцикла потоком воды, человек поднимается на высоту 10-15 метров.

Источник: Юга.ру

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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