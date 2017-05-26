Новороссийский ФК «Черноморец» вышел из кризиса и открыл заявку на новый сезон

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В начале 2017 года глава Новороссийска Игорь Дяченко дал менеджменту команды поручение провести финансовое оздоровление футбольного клуба и решить вопрос со сложившейся задолженностью.

«В последние годы ОАО ФК «Черноморец» Новороссийск испытывало финансовые трудности. На 1 января 2016 общий долг клуба составлял 46,9 млн рублей, из них долги по зарплате - 19,83 млн. рублей. Из-за этого на сезон 2016/2017 РФС открыло нам только ограниченную заявку на новых игроков. Благодаря поддержке главы города и системной работе по финансовому оздоровлению клуба, мы смогли решить эту проблему и выйти из кризиса», - пояснил директор ОАО ФК «Черноморец» Максим Климов.

23 мая 2017 года ФК «Черноморец» подтвердил лицензию в Российском Футбольном Союзе. Также РФС открыл клубу заявку на следующий сезон.

Первое трансферное окно откроется для новороссийской команды с 1-го июля по 1-е сентября 2017 года и будет включать в себя 25 игроков. А с 1-го по 28-е февраля клуб сможет заявить еще 10 футболистов. Всего в сезоне 2017-2018 в «Черноморце» РФС разрешено играть 35-ти футболистам.

Напомним, что в текущем сезоне, из-за долгов РФС открыло «Черноморцу» заявку с ограничением. Клуб мог выставить на игры чемпионата «ФОНБЕТ - Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ» всего 18 игроков.