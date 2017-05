27-28 мая в Москве пройдет Чемпионат мира по World of Tanks – The Grand Finals 2017

/Спорт и туризм/

27-28 мая 2017 года в Москве пройдет Чемпионат мира по World of Tanks – The Grand Finals 2017. В «ВТБ Ледовый дворец» собрались 12 лучших команд мира из стран СНГ, Европы, Америки и Азии, чтобы сразиться в легендарные «Танки» и побороться за чемпионский титул. «Ростелеком» выступил платиновым партнером итогового сражения турнира.

В 2016 году «Ростелеком» в партнерстве с Wargaming представил уникальный тарифный план «Игровой» на услугу «Домашний интернет», разработанный специально для поклонников компьютерных игр. Пользователь тарифа получает высокоскоростной доступ в интернет, а также премиум аккаунт Wargaming, эксклюзивный танк VIII уровня T-44-100 (Р) и много других бонусов: прокачанный на 100% экипаж с навыком «Боевое братство», танк Т-44-100 (P) обладает дополнительным камуфляжем, уникальной наклейкой войск связи СССР, обвесами в виде катушки и мачты связи и слотом в ангаре. Премиумаккаунт един для трех игр от Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.

«Мы рады приветствовать в Москве лучших из лучших игроков легендарной игры World of Thanks. The Grand Final одно из самых значимых киберспортивных мероприятий в мире, к которому приковано внимание миллионов поклонниковкомпьютерных игр. «Ростелеком» и Wargaming расширяют сотрудничество, благодаря которому появился уникальный тариф «Игровой». Участие в киберспортивных мероприятиях партнера помогает наладить прямой диалог с теми, для кого мы работаем, учесть обратную связь от них. Желаем всем участникам плей-офф и всем игрокам в World of Thanks новых ярких побед», – подчеркнула вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина.

Wargaming.net League – профессиональная лига компании Wargaming, основанная в 2013 году. Она развивает продукты компании в области киберспорта, проводит ежегодные мероприятия мирового уровня, предоставляя профессиональным и начинающим игрокам возможность сражаться и улучшать свой профессиональный уровень, а также обеспечивает постоянно растущую аудиторию мгновенным доступом к первоклассному игровому контенту.