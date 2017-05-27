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Мотобратство провели соревнования по мотоджимхане в Новороссийске

Мотобратство при содействии администрации города Новороссийска провели соревнования по мотоджимхане.

Соревнования прошли на площадке перед концертным залом «Приморский» на въезде к Суджукской косе.

Спортивные испытания на время, в котором участники на мотоциклах соревновались на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий в виде конусов, началось в 10 часов утра.

Организаторы соревнований пояснили журналистам, что как направление в мотоспорте мотоджимхана возникла в Японии в 1970-е годы и была обусловлена желанием создать вид спорта, который не нуждается в специальных мотоциклах и треках. Мотоджимхана быстро стала популярной и у нас.

Источник: пресс-служба администрации МО г. Новороссийск

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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