Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой в матче Кубка конфедераций
В Казани 18 июня состоялся второй матч футбольного Кубка конфедераций, в котором сборная Португалии одержала победу над командой Мексики.
Игра завершилась со счетом 2:2. Счет на 35-й минуте открыл португальский нападающий Рикарду Куарежма с передачи Криштиану Роналду. В концовке первого тайма сборная Мексики сравняла счет благодаря голу Хавьера Эрнандеса.
На 86-й минуте защитник португальцев Седрик вновь вывел свою команду вперед, но в добавленное время мексиканец Эктор Морено увел свою команду от поражения.
На 21-й минуте португалец Андре Гомиш отправил мяч в ворота соперников, но после консультации с видеоассистентом главный арбитр Нестор Питана отменил гол, определив офсайд. Таким образом, впервые на крупных турнирах судья воспользовался подсказкой коллег, посмотревших видеоповтор.
В матче открытия турнира сборная России одержала победу над командой Новой Зеландии.
Источник: Юга.ру
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