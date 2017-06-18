Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой в матче Кубка конфедераций

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В Казани 18 июня состоялся второй матч футбольного Кубка конфедераций, в котором сборная Португалии одержала победу над командой Мексики.

Игра завершилась со счетом 2:2. Счет на 35-й минуте открыл португальский нападающий Рикарду Куарежма с передачи Криштиану Роналду. В концовке первого тайма сборная Мексики сравняла счет благодаря голу Хавьера Эрнандеса.

На 86-й минуте защитник португальцев Седрик вновь вывел свою команду вперед, но в добавленное время мексиканец Эктор Морено увел свою команду от поражения.

На 21-й минуте португалец Андре Гомиш отправил мяч в ворота соперников, но после консультации с видеоассистентом главный арбитр Нестор Питана отменил гол, определив офсайд. Таким образом, впервые на крупных турнирах судья воспользовался подсказкой коллег, посмотревших видеоповтор.

В матче открытия турнира сборная России одержала победу над командой Новой Зеландии.

Источник: Юга.ру