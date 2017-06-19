Все пробы морской воды в Новороссийске в норме

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Санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе-герое стабильная

Об этом на аппаратном совещании в администрации города сообщила Дина Кардаилова, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Новороссийске.

Она отметила, что за 5 месяцев 2017 года из 7921 зарегистрированных случаев инфекционной и паразитарной заболеваемости 72% составляет ОРВИ. Вместе с тем Дина Кардаилова предупредила, что ожидается сезонный рост кишечных заболеваний вирусной этиологии, особенно энтеровирусной инфекции. Она предаётся всеми возможными путями, что усугубляет ситуацию с её распространением.

Для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний в Новороссийске разработан Перспективный план мероприятий по стабилизации ситуации по острым кишечным инфекциям на 2017 – 2020 годы. Он предусматривает, как профилактические меры, так и экстренные на случай повышенной заболеваемости.

Так, под постоянным контролем находится состав морской воды. С начала года уже была отобрана 181 проба, нестандартных не обнаружено.

Проводятся внезапные обследования в оздоровительных учреждениях работников пищеблоков и вожатых на носительство энтеровирусов. Осуществляется контроль за качеством продуктов питания, питьевой воды.

По информации главного санитарного врача г. Новороссийска Дины Кардаиловой, в настоящее время в муниципалитете работают 36 детских оздоровительных учреждений: 32 лагеря дневного пребывания на базе школ и 4 стационарных загородных лагеря. Все получили положительные заключения контролирующих органов. Ожидается, что их совместный результат работы будет не ниже прошлогоднего показателя. По итогам летнего оздоровительного сезона 2016 года выраженный оздоровительный эффект составил 98,5 %.

На совещании особое внимание было уделено состоянию пляжей и обработке территорий от кровососущих насекомых.

Глава города Игорь Дяченко дал распоряжение отделу по курортам и туризму активизировать работу с собственниками и арендаторами пляжных территорий по получению санитарно-эпидемиологических заключений на использование водных объектов. Также мэр поручил главам внутригородских районов взять под личный контроль покосы травы на вверенных им территориях и обработку мест массового пребывания от клещей и комаров. Эта работа имеет большую актуальность в свете того, что с апреля уже 96 человек обратились по поводу укусов клещей, четверо из них заболели боррелиозом.

Источник: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск. Публикуется без правок и исправлений.