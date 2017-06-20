Российский этап гонок «Формулы-1» в Сочи в 2018 году пройдет с 28 по 30 сентября

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Перенос сроков проведения мероприятия журналистам ТАСС прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона сообщил, что передвижение по датам в календаре гонок поможет лучше подготовиться к чемпионату мира по футболу 2018 года и поддержит турпоток в период бархатного сезона.

– С инициативой изменения сроков проведения российского этапа «Формулы-1» край выступал несколько месяцев назад, и здесь очень важно, что коллеги поддержали нас в этом вопросе. Безусловно, эти мероприятия необходимо разводить, – рассказал руководитель Кубани.

Также Вениамин Кондратьев добавил, что проведение двух крупных мероприятий параллельно было бы сложным с точки зрения маркетинга.

– Речь идет об аренде рекламных площадей, продвижении событий. Теперь же и мы, и наши партнеры сможем этих рисков избежать, – акцентировал губернатор края.

По его словам, перенос сроков Гран-при – это, прежде всего, комфорт отдыхающих, которые уже привыкли к тому, что Сочи является круглогодичным центром событийного туризма.

Напомним, Всемирный совет по автоспорту опубликовал календарь чемпионата мира по автогонкам в классе «Формулы-1» на 2018 год. Гонка на трассе «Сочи Автодром» станет 16-й по счету в календаре сезона-2018 и состоится 30 сентября.

Соревнования в 2016 и 2017 годах в олимпийской столице проходили весной.

В 2018 году Чемпионат будет состоять из 21-го этапа. Он стартует 25 марта с Гран-при Австралии и завершится 25 ноября в Абу-Даби.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края