Дублеры "Черноморца" с минимальным счетом выиграли в Краснодаре
В рамках 19 тура Первенства Краснодарского края 2017 года, Первая лига, Кубок Губернатора, 3 зона новороссийский "Черноморец-дубль" обыграл футболистов "Южная Звезда" (Краснодар). Счет 0:1. Единственный гол забил Алоев.
"Южная Звезда": Бойков, Клименко, Геращенко, Кочергин, Бавшин (Крупенко, 86), Кичанов (Таджибаев, 68), Расташанский (Михайлов (65), Науменко (Маркарьян, 77), Нужнов (Лукашкин, 75), Чирков, Карпов (Дмитриев, 65)
"Черноморец-Дубль": Зыков, Колясников, Мальковский, И.Кириленко, Кулалаев (Голеницкий, 67), В. Кириленко, Ахмеджанов, Неклюдов, Давтян (Скорбин, 77), Алоев (Матвиенко, 89), Иорин (Лиценцов, 60)
Предупреждения: Чирков (6), Кочергин (22)
Удаление: Чирков (43)
Судьи: Евгений Бахус (Краснодар), Владислав Кириченко (Тимашевск), Максим Расщупкин (Краснодар)
24.09.2017, Краснодар, стадион "Южный", +23 градуса, 10 зрителей
Категория: Новости / Спорт и туризм