Витебский Дайвинг клуб «Сталкер» приехали в Клястицы

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Сегодня в агрогородке Клястицы приехали профессионалы подводной разведки с инструктором Виталием Элькиным, возле реки Нища встретились с полоцкими краеведами Андреем , и Алексеем Буховецкими к этому времени подошел председатель Клястиц Николай Хоменок все вместе показали профессионалам место расположения деревянного моста времен войны 1812 года.

В 1959 году Клястицкой ГЭС была построенный, за короткий срок гидроэлектростанция начала свою работу. В это время был поднят уровень воды в реке Нища и затопили старый мост. Витебские дайвинги решили обследовать старое русло реки, специалист Дмитрий Казаков подготовил к погружению Максима Качана он зашел в реку Нища в 10 ч 25 минут погрузился полностью в тёмную воду через минут тридцать поднялся из воды и крикнул махая рукой, что здесь он увидел на глубине 5,5 метра небольшой завал из обгоревших брёвен, дальше Максим Качан на глубине увидел сваи старого моста. Так Витебский дайвинг клуб «Сталкер » за короткое время подтвердили место нахождения старого моста.

Дайвинг клуб «Сталкер» основан в 1993 году на базе объединения поисковых отрядов "Пошук". Один из самых старейших дайвинг-клубов страны.

Источник: Краевед Андрей Буховецкий