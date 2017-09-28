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В Геленджике Всероссийский день ходьбы отметят массовой прогулкой по набережной курорта

 Спортивный праздник  пройдет 30 сентября.   Начало мероприятия в 10.00 на набережной курорта в районе улицы Маячной. Участникам мероприятия предстоит пройти дистанцию длиною 1 километр. Все финишеры получат памятные сувениры.

Также жителей и гостей муниципалитета приглашают на «зарядку с чемпионом». Её для всех любителей активного образа жизни проведет многократный победитель первенств России по спортивному ориентированию Екатерина Рязанова. Принять участие в праздновании Всероссийского дня ходьбы может любой желающий, вне зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовки. Добавим, что Всероссийский день ходьбы является частью Международного дня ходьбы, в котором ежегодно принимают участие более 12 миллионов человек. Основная цель мероприятия - популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, а также пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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