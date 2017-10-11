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Сотрудник УФСИН России по Краснодарскому краю занял первое место на Чемпионате мира по дзюдо среди ветеранов

Чемпионат Мира по дзюдо среди ветеранов, в котором приняли участие мужчины и женщины старше 30 лет, проходил в итальянском городе Ольбия. Золотую медаль среди мужчин в возрастной группе от 30 до 34 лет в весовой категории до 81 килограмма завоевал сотрудник ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю, мастер спорта России международного класса Алексей Вальков.

В чемпионате мира по дзюдо среди ветеранов участвовали более 800 спортсменов из 51 страны. В составе сборной команды России приняли участие 59 атлетов, одним из которых был Алексей Вальков.

В стартовой схватке соперником Алексея стал спортсмен из Франции, во втором поединке он встретился с дзюдоистом из Боснии и Герцеговины, третьим соперником оказался представитель Швейцарии. В финальном бою Алексей Вальков одержал победу над товарищем по сборной россиянином Александром Шабуровым.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю!

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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