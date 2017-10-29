/Спорт и туризм/

В Новороссийске прошел финал Кубка по футболу

На спортивном стадионе Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, прошел финал Кубка по футболу. В нашем университете он проходит уже около 40 лет.

Всего в соревнованиях участвовало 15 университетских команд. Из них в финале продолжили бороться за Кубок Университета команды 9 роты и Морского колледжа. Тренировки проходили ежедневно, парни готовились к нелегкой борьбе и проводили все свободное время на стадионе.

В этом году победила сборная команда 9 роты. Поздравляем их с этой победой и желаем дальнейших успехов в спортивной деятельности!

Лучшие курсанты университета будет дальше выступать за сборную ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова на зимнем первенстве города-героя Новороссийска.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Работникам и ветеранам автомобильного и городского пассажирского транспорта

Верховный суд России подвёл черту под аферой с жилым комплексом " Покровский берег"

Ночь с 31 октября на 1 ноября...

"Черноморец" (Новороссийск) обыграл "Машук-КМВ" (Пятигорск)

В Новороссийске прошел финал Кубка по футболу