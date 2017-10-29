В Новороссийске прошел финал Кубка по футболу

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На спортивном стадионе Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, прошел финал Кубка по футболу. В нашем университете он проходит уже около 40 лет.

Всего в соревнованиях участвовало 15 университетских команд. Из них в финале продолжили бороться за Кубок Университета команды 9 роты и Морского колледжа. Тренировки проходили ежедневно, парни готовились к нелегкой борьбе и проводили все свободное время на стадионе.

В этом году победила сборная команда 9 роты. Поздравляем их с этой победой и желаем дальнейших успехов в спортивной деятельности!

Лучшие курсанты университета будет дальше выступать за сборную ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова на зимнем первенстве города-героя Новороссийска.