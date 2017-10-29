В Госдуме предложили дать определение понятию «экстремальный туризм»

/Спорт и туризм/

В Государственную Думу поступил проект федерального закона № 296880-7 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Авторы инициативы – депутаты Адальби Шхагошев, Светлана Бессараб и Мурат Хасанов.

Согласно пояснительной записке, наряду с привычными культурно-познавательными и лечебно-оздоровительными видами туризма, в последние годы становятся популярными такие направления, как альпинизм, виндсерфинг, дайвинг, скалолазание и ряд других. Занятие любым из перечисленных видов спорта связано с повышенными факторами риска и получением травм.

«Отдых, который может нести опасность для здоровья и жизни, должен иметь определение в законодательной плоскости», - уверен один из авторов документа Адальби Шхагошев.

В этой связи предусматривается введение понятия «экстремальный туризм». Его предлагается определить как «вид туризма, сочетающий активный отдых и (или) занятие спортом, в том числе в развлекательных целях, требующий специальных навыков и знаний, связанный с повышенной травмоопасностью, риском, с применением специального оборудования (устройств, приспособлений) и (или) технических средств, которые могут являться источниками повышенной опасности».

Как отмечается в комментарии к законопроекту, своевременное государственное регулирование указанной сферы позволит увеличить не только количественные, но и качественные показатели отечественного туризма, обеспечить безопасность граждан, защитить их права и законные интересы.