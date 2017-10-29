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«Базель» – ЦСКА. На матч назначена сербская бригада арбитров во главе с Мажичем

Стали известны имена судей, которые обслужат матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Базель» – ЦСКА.

На игру назначена сербская бригада арбитров во главе с Милорадом Мажичем.

10 октября Мажич работал на товарищеском матче между сборными России и Ирана в Казани.

Матч «Базель» – ЦСКА состоится во вторник, 31 октября. Начало – в 22.45 по московскому времени.

Источник: https://www.sports.ru/football/1056958856.html?ext=subscribe

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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