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«Механик» и «профессор» снова выйдут на ринг

Известные в мире бокса геленджичане Дмитрий Михайленко и Василий Лепихин 10 февраля проведут свои рейтинговые бои в Екатеринбурге.

Оба боя можно назвать «возвращением на ринг» после перерыва, так как Дмитрий Михайленко не выступал с июля прошлого года, а Василий Лепихин – с декабря 2016-го.

У Дмитрия Михайленко запланирован бой против россиянина Ислама Думанова.         Соперником же Василия Лепихина станет также наш соотечественник Дмитрий Сухотский.

Боксировать за победу геленджичанам предстоит в 10 раундах. 

Прямая трансляция боксерского вечера состоится на телеканале «Матч-Боец». Начало 10 февраля 2018 года в 15.00 по московскому времени.  

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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«Механик» и «профессор» снова выйдут на ринг