Ростуризм высоко оценил ход реализации проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Абрау-Утриш»

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Представители ведомства проинспектировали ход строительства инженерных сетей на территории Анапы, которые возводят за счет федерального и регионального бюджетов.

В рабочей поездке приняли участие заместитель руководителя Ростуризма Николай Королев, министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди, глава Анапы Юрий Поляков и другие представители федеральных, региональных и муниципальных ведомств.

Напомним, инвестиционный проект по созданию туристско-рекреационного кластера на территориях Анапы и Новороссийска реализуется, в том числе за счет средств федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в России».

Представители Ростуризма высокого оценили ход реализации проекта, отметив, что с развитием туристско-рекреационного кластера «Абрау-Утриш» Краснодарский край прочно закрепится на позициях круглогодичного курорта.

Завтра с аналогичной инспекцией делегация посетит объекты кластера в Новороссийске. В целом в рамках реализации проекта на территориях Анапы и Новороссийска планируется создать более 80 современных средств размещения, предприятий общественного питания, торговли и развлечений, спортивно-оздоровительных объектов. А также качественно улучшить пляжи «Суджукская коса», «Алексино», «Абрау-Дюрсо» и другие.

Кроме того, в рамках новой федеральной целевой программы, старт которой запланирован на 2019 год, предполагается реализация мероприятий по развитию других курортных территорий региона.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края