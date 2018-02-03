30 военнослужащих ВДВ отправились в супермарафон протяжённостью более 7 500 км

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3 февраля на площади Героев новороссийские десантники возложили цветы к Вечному огню и отправились в дальний комбинированный переход, посвящённый 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, 75-летию со Дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и 50-летию Всероссийской патриотической акции «Бескозырка».

Примером для десантников, участвующих в супермарафоне, служит сам легендарный командующий ВДВ генерал армии Василий Маргелов, который на учениях «Днепр-67» совершил марш со своими подразделениями протяженностью около 1000 км.

- У меня нет никаких сомнений, что вы станете примером для всех участников перехода и займёте лидерские позиции, - отметил глава города-героя Новороссийска Игорь Дяченко. - Вы – настоящие наследники Победы должны с гордостью пронести по всему маршруту славу новороссийского десанта. В добрый путь, мы ждём вас домой!

Напомним, что сегодня в десяти городах (Новороссийске, Пскове, Костроме, Туле, Смоленске, Ульяновске, Камышине, Белгороде, Кубинки, Рязани) 300 десантников вышли на старт комбинированного марш-броска общей протяженностью более 7500 км.

Каждая команда состоит из 30 десантников.

Команды ВДВ пройдут через 60 населенных пунктов России и посетят более 150 памятных мест и мемориалов.