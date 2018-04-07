Инваспорт.: Успехи спортсменов клуба "Второе дыхание"

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С 19 по 24 марта 2018 года в г. Киров прошли Чемпионат и Первенство России по плаванию спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

В соревнованиях участвовало более 145 человек из 29 регионов России.

16-летний воспитанник ФСКИ «Второе дыхание» города-героя Новороссийск Александр ПЕТРОВ участвовал в 4 видах программы соревнований и завоевал полный комплект медалей (1 золотую, 1 серебряную, 1 бронзовую), а также выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

28 марта в Марокко сборная России по паратхэквондо завершила выступления на Кубке Африки с отличными результатами - две золотых медали, две серебряных, пять бронзовых и первое место в Общекомандном зачете. Новороссиянка Анна ПОДДУБСКАЯ (ФСКИ «Второе дыхание») принесла в копилку сборной золотую медаль.

Спортсмены сборной России по выступали только в олимпийских весовых категориях.

Источник: http://vtoroedihanie.ucoz.ru/