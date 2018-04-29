Кубанские полицейские обеспечат охрану общественного порядка на футбольном матче

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Сотрудники полиции обращают внимание болельщиков на недопустимость нарушения общественного порядка.

30 апреля, на стадионе «Краснодар» состоится футбольный матч с участием команд ФК «Краснодар» (г. Краснодар) и ФК «Локомотив» (г. Москва).

Зрителям необходимо учесть, что пропуск на трибуны будет осуществляться с проведением досмотровых мероприятий, с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и прибыть на матч заблаговременно для своевременного прохода на стадион и в целях исключения очередей. Напоминаем о том, что на территорию стадиона запрещается проносить пиротехнические изделия.

Сотрудники полиции обращают внимание болельщиков на недопустимость нарушения общественного порядка, а также проведение несанкционированных мероприятий.

В случае нарушения общественного порядка к нарушителям будут применяться меры административного воздействия. Напоминаем, что за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований статьей 20.31 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от трех до десяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 6 месяцев до 3 лет, либо без такового. В случае нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, согласно статьи 20.2 КоАП РФ установлена ответственность в виде наложения административного штрафа в размере до трехсот тысяч рублей, или обязательных работ на срок до двухсот часов, или административного ареста на срок до пятнадцати суток.

В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности во время подготовки и проведения футбольного матча будут задействованы сотрудники органов внутренних дел. Помощь в обеспечении безопасности окажут сотрудники частных охранных предприятий, стюарды и участники общественных формирований правоохранительной направленности.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю призывает всех зрителей к соблюдению общественного порядка, взаимоуважению и недопущению противоправных действий в период проведения спортивного мероприятия и после его окончания.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю