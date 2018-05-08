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8 июня - открытие курортного сезона в Новороссийске

Завершается проверка пляжных территорий на предмет готовности к предстоящему летнему сезону 2018 года. Сегодня на контроле главы Новороссийска Игоря Дяченко - 4 пляжа, благоустройство которых должно завершится на этой неделе. Начальник отдела развития курортного кластера Игорь Куликов доложил на утреннем совещании об итогах объезда пляжных территорий Мысхако, «Нептун» «Суджукская коса» и пляжа «Центральный». Арендаторы завершают благоустройство.

Пляж Мысхако, улица Спортивная. - В  целом,  состояние удовлетворительное, доложил главе ситуацию Игорь Куликов. Начата планировка прибрежной полосы.

Пляж «Нептун», ул. Набережная адмирала Серебрякова. В плане работ – зачистка гранита, покраска дверей и ремонт ступеней.

Пляж Алексино, Суджукская коса.  Требование власти: арендатору увеличить кратность уборки, осуществить покраску и замену опор и высадить цветы на входной группе пляжа.

Пляж «Центральный» на ул. Толстого. По итогам выездной комиссии установлено, что в данный момент санитарное состояние удовлетворительное, завершаются работы по ремонту спуска для инвалидов.

Все работы арендаторы планируют завершить к 15 мая.

Источник: Пресс-служба адинистрации МО Новоросссийск

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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