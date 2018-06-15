В Новороссийске (Абрау-Дюрсо) состоялось открытие нового пешеходного туристического маршрута «Античная тропа»

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Маршрут станет частью большого проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».

Проект реализован министерством курортов, туризма и олимпийского наследия о края совместно с Русским географическим обществом.

Однодневный маршрут проложен между озером Абрау и побережьем Черного моря. Пройти его можно как самостоятельно, воспользовавшись картой-схемой, так и с гидом, по двум трассам длиной в 13 и 15 километров. Специальной подготовки не требуется. На середине пути тропа приводит к развалинам смотровой башни эпохи Боспорского царства.

Маршрут открыт в рамках туристического фестиваля «Античное наследие России», который проходил с 1 по 12 июня в Краснодаре, Геленджике, Новороссийске, Анапе и станице Тамань.

– Краснодарский край является одним из центров античной цивилизации. У нас есть множество мест, связанных с древней историей. Одно из них – Новороссийск, на территории которого находился античный город Бата, – отметил на открытии маршрута заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Юрий Желток. – Пока мы готовились к фестивалю, у нас родилась идея его логического продолжения. И сейчас мы готовим к запуску большой межрегиональный проект – «Золотое кольцо Боспорского царства».

По его словам, этот маршрут пройдет по территории края, Республики Крым, Севастополя и Ростовской области – по тем местам, где остались следы этого крупного античного государства.

В настоящее время в рамках проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» проводится сбор информации о древних исторических памятниках, музеях, достопримечательностях, связанных с античностью. Предполагается, что маршрут можно будет пройти как морским, так и сухопутным путем.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края