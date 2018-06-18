Станислав Черчесов: «Победа над саудовцами – уже история. В Санкт-Петербурге нам надо писать новую историю»

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу с Египтом.

«Не стоит сравнивать контрольные матчи с претендентами на победу в чемпионате мира и матч против команды Саудовской Аравии. Если бы мы играли с аргентинцами, я бы вам сказал разницу.

Дай бог, нам удастся с такими командами, как Аргентина или Бразилия, еще сыграть. Но это будет в четвертьфинале, полуфинале или финале.

Мы не думаем ни о чем, кроме следующего шага. Была Аравия, теперь будет Египет. Если думать о многих барьерах, можно споткнуться на первом.

Понятно, что есть фавориты турнира. Мы играем дома, это нам немножечко помогает, но это ни о чем не говорит. Да, команда знает, чего хочет, но мы готовимся к следующему барьеру и больше ни о чем не говорим.

Есть турнир. Только турнир покажет, что нам дает эта первая победа, на ней турнир не заканчивается. Была конкретная игра. Понятно, что мы провели неудачно контрольные матчи. Нам нужны были три очка, мы это сделали.

Россиян это настраивает на положительный лад. Это приятная история, но уже история. В Санкт-Петербурге нам надо писать новую историю, и надеюсь, мы сможем это сделать. Мы сделали маленький шаг к нашей первой цели, но это только первый шаг», – сказал Черчесов.

Источник: https://www.sports.ru/football/1064267343.html?ext=subscribe