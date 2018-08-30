Ушел Кобзон! Ушла эпоха!

/Тема дня/

Умер на 81 году жизни великий певец, гражданин, патриот Иосиф Давыдович Кобзон.

Кто он для нас? Странный вопрос. Да нет. Не странный, а не к месту...

Он для нас всех был всегда. С пионерами. С комсомольцами. Космонавтами. БАМавцами. Шахтерами. Афганцами. Теперь с сирийцами...

Ровная спина. Идеальный костюм. Парик. Микрофон. Баритон. Легкая улыбка. Умные всепонимающие глаза. Мудрость. И много много любви к людям...

Зашел и занял все пространство. Запел и заполнил своей любовью все сердца. Пошел в Норд-ост и вывел детей с беременной женщиной... Да еще тысяча примеров от тех, кого он знал, и тех, кого не знал.

Казалось, без него нет эстрады, нет Госдумы, нет телевидения... "Он не напелся, а мы не наслушались".

Любим. Скорбим. Будем помнить... Вернее, будем жить с ним в душе.

Не верю, что можно без него... Попробуем...