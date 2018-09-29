Это надо знать! Обзор изменений законодательства о противодействии коррупции за 3 квартал 2018 года

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С 3 августа 2018 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-ФЗ в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

В частности, расширен перечень должностных лиц, которые при проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера наделены правом получения

(по запросу в кредитные организации) справок по операциям, счетам и вкладам клиентов банков (в отношении физических и юридических лиц).

При этом соблюдение прав проверяемых лиц гарантировано установленным законом требованием к использованию представленной информации исключительно в соответствии с законодательством о противодействии коррупции.

Упрощен порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения (за исключением увольнения в связи с утратой доверия)

к государственным и муниципальным служащим, военнослужащим и иным лицам (с их согласия и при условии признания ими факта совершения нарушения

на основании доклада подразделения кадровой службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений), а также установлен единый срок давности привлечения к дисциплинарной ответственности за несоблюдение антикоррупционного законодательства (не позднее трех лет со дня совершения коррупционного правонарушения).

Новеллой является наделение органов прокуратуры полномочиями по контролю за расходами лиц, замещавших (занимавших) отдельные категории должностей, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, осуществляемому в течение шести месяцев со дня

их увольнения (освобождения от замещаемой (занимаемой) должности).

Кроме того, прокурору предоставлено право направлять в суд заявления

об обращении в доход Российской Федерации не только имущества (объектов недвижимости, транспортных средств, акций, ценных бумаг, долей участия, паев

в уставных (складочных) капиталах организаций), законность приобретения которых должностным лицом (его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми) не подтверждена, но и денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его взыскание в доход государства невозможно.

Скорректированы нормы законодательства, предусматривающие запрет служащим, а также лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, на участие в управлении коммерческими и некоммерческими организациями, за исключением случаев совершения таких действий

на безвозмездной основе от имени и в интересах государства или муниципальных образований.

Кодекс об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) также дополнен положениями, направленными на реализацию государственной антикоррупционной политики.

Так, Федеральным законом от 03.08.2018 № 298-ФЗ в КоАП РФ внесены изменения, регламентирующие возможность наложения ареста на имущество юридического лица в целях обеспечения исполнения наказания, назначенного

за незаконное вознаграждение от его имени (ст. 19.28 КоАП РФ).

Стоимость арестованного имущества организации не может превышать максимальный размер штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи КоАП РФ. Срок добровольной уплаты назначенного штрафа сокращен

до семи дней со дня вступления судебного акта о его наложении в законную силу. Кроме того, предусмотрены условия освобождения юридического лица

от административной ответственности (в случае, если оно способствовало выявлению данного правонарушения, раскрытию и проведению расследования преступления, сопряженного с указанным актом коррупции, либо в его отношении совершено вымогательство).

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/predlagaem-vashemu-vnimaniyu-obzor-izmeneniy